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На юге Индии из-за проливных дождей погибли не менее 12 человек

На юге Индии из-за проливных дождей погибли не менее 12 человек В штатах Андхра-Прадеш и Телангана на юге Индии из-за последствий циклона "Асна" погибли не менее 12 человек.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 23:40
На юге Индии из-за проливных дождей погибли не менее 12 человек

В штатах Андхра-Прадеш и Телангана на юге Индии из-за последствий циклона "Асна" погибли не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на официальные лица.

"Циклон "Асна" вызвал сильные проливные дожди, которые не прекращаются двое суток. Реки вышли из берегов, затопив улицы, дома и автомобили. По предварительным данным, девять человек погибли в Андхра-Прадеше. 13 227 человек были эвакуированы из 294 сел 5 районов штата. Спасены свыше 600 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наводнения трое погибли в соседнем штате Телангана, парализовано дорожное движение. Метеорологическое управление Индии объявило "красную тревогу" в 11 районах Теланганы.

По данным местных властей, сотрудники полиции, Сил реагирования на стихийные бедствия штатов и Национальных сил реагирования на стихийные бедствия ведут спасательные работы.

Отмечается, что многие жители низменных районов были перемещены в более безопасную местность. Южно-Центральная железная дорога из-за сильных наводнений отменила многие рейсы в оба штата.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanın cənubunda leysan yağışları nəticəsində azı 12 nəfər ölüb

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