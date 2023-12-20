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На юге Индии из-за наводнений эвакуировали более 17 тыс. человек

На юге Индии из-за наводнений эвакуировали более 17 тыс. человек Более 17 тыс. человек эвакуировали из зоны затопления в лагеря временного размещения в южном индийском штате Тамилнад, в котором наблюдаются проливные дожди.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 09:20
На юге Индии из-за наводнений эвакуировали более 17 тыс. человек

Более 17 тыс. человек эвакуировали из зоны затопления в лагеря временного размещения в южном индийском штате Тамилнад, в котором наблюдаются проливные дожди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы местной администрации Шив Дас Мина.

"На сегодняшний день мы создали 160 лагерей помощи, и в этих лагерях разместилось около 17 тыс. человек. Людям доставлено около 34 тыс. продуктовых наборов, но сейчас мы не можем добраться до некоторых деревень, поскольку уровень воды еще не спал", - сказал он.

По его словам, в операциях по оказанию помощи и эвакуации задействовали около 1,3 тыс. человек, в том числе военнослужащих ВМС, ВВС, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). Власти используют девять вертолетов, с помощью которых в отдаленные пострадавшие районы доставлено 13,5 тонн предметов первой необходимости.

При этом мощные ливни в Тамилнаде не прекращаются, особенно пострадали округа Тирунелвели, Тутикорин, Тенкаси и Каньякумари.

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Версия на английском языке Over 17,000 people evacuated due to floods in southern India

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