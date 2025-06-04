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На юге Индии из-за давки у стадиона погибли более 10 человек

На юге Индии из-за давки у стадиона погибли более 10 человек Из-за давки у стадиона в Бангалоре на юге Индии погибли более не менее 11 человек, десятки пострадали.
Другие страны
4 июня 2025 г. 19:25
На юге Индии из-за давки у стадиона погибли более 10 человек

Из-за давки у стадиона в Бангалоре на юге Индии погибли более не менее 11 человек, десятки пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал News18.

Согласно информации, тысячи поклонников крикета пришли к стадиону "Чиннасвами", чтобы поприветствовать местную команду Royal Challengers Bengaluru, победившую в индийской премьер-лиге впервые за 18 лет. Ассоциация крикета штата Керала организовала чествование команды.

Однако, отмечается, что количество желающих попасть на это мероприятие оказалась больше, чем предполагалось. Появившиеся в соцсетях кадры демонстрируют панику в толпе, а также действия полиции, которая выводила пострадавших и выносила потерявших сознание людей и отправляла их в ближайшую больницу.

Официальной информации от местных властей о числе погибших и раненых пока не поступало.

Уточняется, что среди погибших в давке был ребенок, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Полиции пришлось применить силу, чтобы взять ситуацию под контроль.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda stadionda yaşanmış izdiham nəticəsində 10-dan çox insan ölüb

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