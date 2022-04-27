О нас
Аудио новости

На юге Индии 11 человек погибли от удара током в ходе религиозной процессии

На юге Индии 11 человек погибли от удара током в ходе религиозной процессии Одиннадцать человек погибли, включая троих детей, 15 пострадали в результате удара током в ходе религиозной процессии в южном штате Тамилнад.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 10:25
На юге Индии 11 человек погибли от удара током в ходе религиозной процессии

Одиннадцать человек погибли, включая троих детей, 15 пострадали в результате удара током в ходе религиозной процессии в южном штате Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Times of India.

Трагедия произошла во время шествия так называемых храмовых колесниц, которые паломники толкают к месту совершения религиозного обряда. Повозки традиционно украшены цветами и фонарями. Во время шествия в Тамилнаде одна из колесниц высотой в девять метров запуталась в подвесном высоковольтном кабеле. Колесница вспыхнула. Люди, подумав, что произошел пожар, начали обливать ее водой, что привело к большому числу погибших.

На место происшествия прибыл главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин. Он объявил о компенсации в 500 тыс. индийских рупий (более 6,5 тыс. долларов США) семьям погибших. Начато расследование произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 11 killed in India as their truck hits power line during religious procession
Версия на азербайджанском языке Hindistanda dini məbəddə 11 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

В Японии более 700 человек заблокированы после схода оползня
В Японии более 700 человек заблокированы после схода оползня
27 апреля 2022 г. 10:05
Пентагон создал в Германии центр контроля за военной помощью Украине
Пентагон создал в Германии центр контроля за военной помощью Украине
27 апреля 2022 г. 09:38
Австралия направит в Украину партию тяжелого вооружения на сумму более $19 млн
Австралия направит в Украину партию тяжелого вооружения на сумму более $19 млн
27 апреля 2022 г. 09:27
США предложили до 10 млн долларов за информацию о хакерах из РФ
США предложили до 10 млн долларов за информацию о хакерах из РФ
27 апреля 2022 г. 09:06
Гутерреш обсудил с президентом Польши свои встречи в Анкаре и Москве
Гутерреш обсудил с президентом Польши свои встречи в Анкаре и Москве
27 апреля 2022 г. 08:19
Япония в три раза увеличит финансовую помощь Украине
Япония в три раза увеличит финансовую помощь Украине
27 апреля 2022 г. 08:10
В США заявили, что выступают за вступление всех стран Западных Балкан в ЕС
В США заявили, что выступают за вступление всех стран Западных Балкан в ЕС
27 апреля 2022 г. 07:41
Соломоновы Острова заверили США, что не будут строить военную базу КНР
Соломоновы Острова заверили США, что не будут строить военную базу КНР
27 апреля 2022 г. 07:17
Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии
Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии
27 апреля 2022 г. 05:26
В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны
В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны
27 апреля 2022 г. 04:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi