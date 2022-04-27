На юге Индии 11 человек погибли от удара током в ходе религиозной процессии

Одиннадцать человек погибли, включая троих детей, 15 пострадали в результате удара током в ходе религиозной процессии в южном штате Тамилнад.

Одиннадцать человек погибли, включая троих детей, 15 пострадали в результате удара током в ходе религиозной процессии в южном штате Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Times of India.

Трагедия произошла во время шествия так называемых храмовых колесниц, которые паломники толкают к месту совершения религиозного обряда. Повозки традиционно украшены цветами и фонарями. Во время шествия в Тамилнаде одна из колесниц высотой в девять метров запуталась в подвесном высоковольтном кабеле. Колесница вспыхнула. Люди, подумав, что произошел пожар, начали обливать ее водой, что привело к большому числу погибших.

На место происшествия прибыл главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин. Он объявил о компенсации в 500 тыс. индийских рупий (более 6,5 тыс. долларов США) семьям погибших. Начато расследование произошедшего.