На юге ФРГ при столкновении поезда и грузовика пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в Баварии на юге ФРГ.

Девять человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в Баварии на юге ФРГ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

Согласно информации, в результате происшествия водитель грузовика и один человек в поезде сильно пострадали, еще семь человек получили легкие травмы.

Уточняется, что столкновение произошло днем на неохраняемом железнодорожном переезде недалеко от города Поккинг (федеральная земля Бавария). Во время столкновения в региональном поезде находились в общей сложности 15 человек, в грузовике был только водитель. Что стало причиной произошедшего, пока неясно. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

В настоящее время движение поездов на участке приостановлено.

