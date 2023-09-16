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На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений

На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений Самый высокий, красный уровень опасности был введен во французском департаменте Эро на юге страны в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных дождей.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 20:06
На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений

Самый высокий, красный уровень опасности был введен во французском департаменте Эро на юге страны в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных дождей.

Как передает Report, об этом сообщила французская метеорологическая служба "Метео-Франс" в соцсети X.

По данным инфографической карты, опубликованной метеослужбой, в департаменте Эро был объявлен красный уровень опасности.

Ещё двум соседним департаментам к северу присвоили оранжевый уровень опасности в связи с возможными паводками, в то время как в трёх департаментах к востоку ожидаются просто сильные грозы – там был введён желтый уровень.

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