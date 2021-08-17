О нас
Report Georgia
Аудио новости

На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар Еще один крупный лесной пожар начался на юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз (департамент Воклюз).
Другие страны
17 августа 2021 г. 20:10
На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

Еще один крупный лесной пожар начался на юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз (департамент Воклюз).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении префектуры департамента.

К настоящему моменту пожар уничтожил почти 200 гектаров растительности. Для борьбы с огнем были мобилизованы 300 пожарных со спецтехникой. Пожарный вертолет, три специальных самолета Canadair и один пожарный самолет Dash в общей сложности осуществили 30 сбросов воды.

Как подчеркнули в префектуре, около 130 человек были эвакуированы из потенциальной зоны опасности.

Около 900 пожарных вторые сутки ведут борьбу с лесными пожарами в департаменте Вар. Согласно данным пожарно-спасательной службы, к настоящему моменту сгорело более 5 тыс. гектаров растительности в районе города Гонфарон. Очаг возгорания был выявлен в понедельник вечером недалеко от стоянки автодороги А75. В этом регионе Франции несколько дней подряд стоит жара. Столбик термометра подходил к отметке 40 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 13:25
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
16 августа 2021 г. 16:20
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
16 августа 2021 г. 12:54
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
16 августа 2021 г. 00:28
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
15 августа 2021 г. 22:40
Талибы вошли в Кабул без боя
Талибы вошли в Кабул без боя
15 августа 2021 г. 20:13
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi