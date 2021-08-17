На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

Еще один крупный лесной пожар начался на юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз (департамент Воклюз).

Еще один крупный лесной пожар начался на юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз (департамент Воклюз).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении префектуры департамента.

К настоящему моменту пожар уничтожил почти 200 гектаров растительности. Для борьбы с огнем были мобилизованы 300 пожарных со спецтехникой. Пожарный вертолет, три специальных самолета Canadair и один пожарный самолет Dash в общей сложности осуществили 30 сбросов воды.

Как подчеркнули в префектуре, около 130 человек были эвакуированы из потенциальной зоны опасности.

Около 900 пожарных вторые сутки ведут борьбу с лесными пожарами в департаменте Вар. Согласно данным пожарно-спасательной службы, к настоящему моменту сгорело более 5 тыс. гектаров растительности в районе города Гонфарон. Очаг возгорания был выявлен в понедельник вечером недалеко от стоянки автодороги А75. В этом регионе Франции несколько дней подряд стоит жара. Столбик термометра подходил к отметке 40 градусов.