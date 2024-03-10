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На юге Франции три человека погибли из-за наводнений и ливней

На юге Франции три человека погибли из-за наводнений и ливней По меньшей мере три человека погибли, четверо пропали без вести в результате наводнений и ливней на юге Франции.
Другие страны
10 марта 2024 г. 23:30
На юге Франции три человека погибли из-за наводнений и ливней

По меньшей мере три человека погибли, четверо пропали без вести в результате наводнений и ливней на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Прокуратура подтвердила, что один из погибших - бельгиец - пытался проехать на своей машине по подтопленному мосту в коммуне Ганьер (департамент Гар), несмотря на предупреждающие знаки. Еще двое погибших в соседней коммуне Гударг также были застигнуты стихией в автомобиле.

Кроме того, спасатели ведут поиск четырех других жителей этого же департамента.

Метеорологи ранее объявили повышенный уровень климатической угрозы в 10 департаментах на юге Франции в связи с угрозой ливней и наводнений.

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