На юге Франции три человека погибли из-за наводнений и ливней

По меньшей мере три человека погибли, четверо пропали без вести в результате наводнений и ливней на юге Франции.

По меньшей мере три человека погибли, четверо пропали без вести в результате наводнений и ливней на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Прокуратура подтвердила, что один из погибших - бельгиец - пытался проехать на своей машине по подтопленному мосту в коммуне Ганьер (департамент Гар), несмотря на предупреждающие знаки. Еще двое погибших в соседней коммуне Гударг также были застигнуты стихией в автомобиле.

Кроме того, спасатели ведут поиск четырех других жителей этого же департамента.

Метеорологи ранее объявили повышенный уровень климатической угрозы в 10 департаментах на юге Франции в связи с угрозой ливней и наводнений.