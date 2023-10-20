На юге Франции свыше 200 человек эвакуировали из-за ливней

Власти департамента Приморские Альпы на юге Франции распорядились провести в ночь на 20 октября эвакуацию 243 жителей из-за сильных дождей, вызвавших локальные подтопления.

Власти департамента Приморские Альпы на юге Франции распорядились провести в ночь на 20 октября эвакуацию 243 жителей из-за сильных дождей, вызвавших локальные подтопления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Info.

"На данный момент последствия, к счастью, очень ограничены. Никто не пострадал и не пропал без вести", - сказал начальник офиса префекта департамента Бенуа Юбер. Эвакуация проводилась преимущественно в гористой местности. Власти рекомендовали переехать жителям кемпинга близ коммуны Антиб на побережье.

Около 5 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за нарушений линий электропередачи, вызванных падением деревьев и сильным ветром. Несколько дорог в департаменте затопили сходящие с гор потоки воды, сообщается о нескольких оползнях. Для ликвидации последствий непогоды мобилизовали 1 тыс. сотрудников пожарной и спасательной служб.

В регионе действует красный, наивысший уровень погодной опасности. С вечера 19 октября в центральных районах департамента выпало от 80 до 130 мм осадков. Метеослужба Meteo France прогнозирует еще от 50 до 80 мм осадков до конца 20 октября. В шести департаментах на юго-востоке Франции объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.