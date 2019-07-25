​На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался

Самолет французской пилотажной группы Patrouille de France выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перпиньян-Ривесальт на юге Франции, пилот успел катапультироваться, он получил легкую травму. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти и французское министерство обороны.
Минобороны Франции приостановило демонстрационные полеты группы до выяснения обстоятельств инцидента.
"Здоровье пилота не вызывает беспокойства. Проводится в медицинский осмотр", - сообщает Минобороны Франции.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости