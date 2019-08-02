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На юге Франции разбился пожарный самолет

​На юге Франции разбился пожарный самолет

Пожарный самолет разбился на юге Франции в пятницу в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу департамента Гар.

По ее данным, самолет упал в районе города Женерак. Сколько человек находились на его борту, не уточняется, их судьба неизвестна. На месте авиакатастрофы работают команды спасателей. Причины и обстоятельства крушения самолета пока не установлены.

По данным Agence France-Presse, также ссылающегося на власти префектуры департамента Гар, пилот самолета Tracker 22 погиб.

По информации агентства, от удара о землю самолет развалился на несколько частей. По показаниям свидетелей, были слышны несколько сильных взрывов. На борту самолета находился только пилот. 

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