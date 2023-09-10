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На юге Франции при столкновении катеров пострадали 12 человек

На юге Франции при столкновении катеров пострадали 12 человек Прогулочный катер с пассажирами на большой скорости врезался в катер с дайверами в Средиземном море близ Марселя на юге Франции.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 02:09
На юге Франции при столкновении катеров пострадали 12 человек

Прогулочный катер с пассажирами на большой скорости врезался в катер с дайверами в Средиземном море близ Марселя на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию France Info, в результате происшествия пострадали 12 человек, четверо в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По предварительным данным, катер с семью туристами на борту потерял управление и на большой скорости протаранил деревянное судно, на котором находилось 14 человек, в 900 м от берега в районе мыса Круазет. От удара на втором судне снесло рубку, а капитана выбросило за борт. Спасателям пришлось реанимировать его, поскольку у него произошла остановка сердца.

"Из 21 человека, находившегося на борту двух судов, все были спасены", - приводит радиостанция слова источника в государственной службе. Всего же в поисково-спасательной операции были задействованы десять морских и воздушных судов спасательной службы, жандармерии и полиции.

Помощник мэра Марселя Эрве Маншон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что капитан катера с туристами задержан. Он также опубликовал фотографию поврежденного судна с дайверами под названием Diplodus. По его словам, оно было зафрахтовано волонтерами в рамках операции Des Esp ces qui Comptent ("Виды, которые считаются") по учету морской фауны в прибрежной зоне. Политик охарактеризовал это происшествие как иллюстрацию того, что мир охраны природы "разрушается экономической моделью, основанной на шуме, ярости и скорости".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransanın cənubunda kater qəzasında 12 nəfər yaralanıb

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