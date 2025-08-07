На юге Франции пожар уничтожил сотни гектаров виноградников

Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции уничтожил более 600 га виноградников, в связи с чем виноделы региона рассчитывают на помощь государства.

Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции уничтожил более 600 га виноградников, в связи с чем виноделы региона рассчитывают на помощь государства.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом в разговоре с премьер-министром республики Франсуа Байру заявил мэр города Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс Ксавье де Волонта.

"Это сельскохозяйственная и экономическая катастрофа. 600 га виноградников сгорели", - отметил он.

По словам мэра, последние три сезона региональные виноделы уже сталкивались с проблемами из-за засухи, "но в этом году рассчитывали на хороший урожай, однако за месяц до сбора винограда все оказалось уничтожено огнем". Де Волонта спросил Байру, "окажет ли правительство серьезную поддержку виноделам", однако в эфире телеканала ответ не прозвучал.

Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил журналистам, что пожар, охвативший 16 тыс. гектаров леса в департаменте Од на юге страны, является крупнейшим с 1949 года.