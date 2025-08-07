На юге Франции пожар уничтожил сотни гектаров виноградников

Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции уничтожил более 600 га виноградников, в связи с чем виноделы региона рассчитывают на помощь государства.
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"Это сельскохозяйственная и экономическая катастрофа. 600 га виноградников сгорели", - отметил он.
По словам мэра, последние три сезона региональные виноделы уже сталкивались с проблемами из-за засухи, "но в этом году рассчитывали на хороший урожай, однако за месяц до сбора винограда все оказалось уничтожено огнем". Де Волонта спросил Байру, "окажет ли правительство серьезную поддержку виноделам", однако в эфире телеканала ответ не прозвучал.
Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил журналистам, что пожар, охвативший 16 тыс. гектаров леса в департаменте Од на юге страны, является крупнейшим с 1949 года.