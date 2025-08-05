На юге Франции начался крупный лесной пожар

Ближе к вечеру лесной пожар начался в окрестностях старинного города Рибот (департамент Од на юге Франции).

Ближе к вечеру лесной пожар начался в окрестностях старинного города Рибот (департамент Од на юге Франции).

Как передает Report, об этом сообщила региональная префектура в соцсети X.

"Крупный пожар разгорелся в районе города Рибот. Для его тушения мобилизованы значительные силы", - отмечается в сообщении. Как уточняет телеканал BFMTV, на место бедствия выехали более 430 пожарных.

В префектуре указали, что в связи с тушением пожара дороги в этом районе перекрыты.

Национальная метеорологическая служба Météo-France объявила в департаменте наивысший (красный) уровень угрозы в связи с лесными пожарами.

В начале июля в департаменте Од выгорело около 2 тыс. га леса. Также пострадали и другие южные департаменты - Воклюз, Буш-дю-Рон и Вар, где находится летняя резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона.