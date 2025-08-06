На юге Франции из-за пожаров один человек погиб, девять пострадали

Один человек погиб, девять пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции.

Один человек погиб, девять пострадали в результате крупного пожара в департаменте Од на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти..

"Огонь распространяется очень быстро и уже охватил 11 100 гектаров в 15 коммунах… Предварительно, один человек погиб… два мирных жителя ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии, также ранены семь пожарных", - говорится в заявлении префекта департамента.

Отмечается, что в борьбе с огнем задействовано более 1,8 тыс. пожарных.