На юге Франции четыре человека погибли при крушении самолета

Небольшой туристический самолет разбился на юге Франции, четыре человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал France 3.

Самолет, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 (15.00 мск) в городе Крессель.

По не известным пока причинам пилот потерял управление, самолет загорелся при приземлении. Пилот и три пассажира были найдены мертвыми в результате инцидента. Начато расследование, в ходе которого должны быть установлены причины катастрофы.

Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) отправило на место происшествие своих экспертов. "Три следователя BEA выезжают на место и будут там к завтрашнему утру", - говорится в сообщении бюро в Twitter.