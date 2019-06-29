На юге Франции бушуют пожары: сгорели более 500 га лесов

Сильные пожары, возникшие накануне во французском департаменте Гар (юг страны), уничтожили к утру 557 га растительности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, огнем были охвачены заросли сосен и кустарников, а также оливковые рощи и фруктовые сады. Сгорели 11 жилых домов. Борьбу с огнем вели 550 пожарных - как из этого, так и из соседних департаментов. Широко использовались пожарные самолеты, сбрасывавшие воду на зоны огня, в особенности в районе населенных пунктов, расположенных в горной местности.

Всего пожарные службы насчитали три десятка очагов пожара, многие десятки случаев возгорания растительности. В настоящее время продвижение огня остановлено, часть очагов потушены. В пожарах пострадали четыре человека, трое из которых являются пожарными.

Накануне в департаменте Гар был побит абсолютный рекорд страны по высоким температурам - столбик термометра поднялся до 45,9 градусов Цельсия.