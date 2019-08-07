​На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар

Более 300 человек тушат пожар во французском департаменте Ардеш, огонь преодолел 80 гектаров, сообщила префектура департамента.

"Ситуация на 20.25 (22.25): огонь преодолел 80 гектаров, 330 пожарных мобилизованы".

Как передаёт Report, об этом говорится в сообщении префектуры, опубликованном в Twitter.

Сообщается, что пожар начался во вторник в окрестностях коммуны Лаблашер. Власти направили на место восемь самолетов-амфибий, команды пожарных, а также эвакуировали кемпинг, где находилось 63 туриста.