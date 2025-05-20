На юге Финляндии трое подростков пострадали в результате стрельбы в школе

На юге Финляндии как минимум трое 12-летних школьников получили ранения в результате стрельбы в школе, подозреваемого задержала полиция.

На юге Финляндии как минимум трое 12-летних школьников получили ранения в результате стрельбы в школе, подозреваемого задержала полиция.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, полиция города Пирккала получила сообщение о насилии в школе Виертола в 10:42 по местному времени и направила вооруженных сотрудников для урегулирования инцидента.

"По текущей информации, угрозы жизни пострадавших нет. Подозреваемый арестован, его оружие изъято",- говорится в заявлении полиции.

Правоохранители продолжают расследование инцидента.