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На юге Финляндии трое подростков пострадали в результате стрельбы в школе

На юге Финляндии трое подростков пострадали в результате стрельбы в школе На юге Финляндии как минимум трое 12-летних школьников получили ранения в результате стрельбы в школе, подозреваемого задержала полиция.
Другие страны
20 мая 2025 г. 13:09
На юге Финляндии трое подростков пострадали в результате стрельбы в школе

На юге Финляндии как минимум трое 12-летних школьников получили ранения в результате стрельбы в школе, подозреваемого задержала полиция.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, полиция города Пирккала получила сообщение о насилии в школе Виертола в 10:42 по местному времени и направила вооруженных сотрудников для урегулирования инцидента.

"По текущей информации, угрозы жизни пострадавших нет. Подозреваемый арестован, его оружие изъято",- говорится в заявлении полиции.

Правоохранители продолжают расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiyada məktəbdə atışma nəticəsində üç yeniyetmə xəsarət alıb
Версия на английском языке Three injured in Finnish school attack, student suspect detained

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