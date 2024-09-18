На юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией

На юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией.

На юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

"Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалеку от (города) Выру", - сообщил телеканал.

База сможет вместить до 1 тыс. человек. Ожидается, что там разместится вторая эстонская бригада и контингент войск из других стран НАТО. Ее предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами альянса".