На юге Египта автобус столкнулся с грузовиком, 18 погибших

По меньшей мере 18 человек погибли во вторник вечером в результате ДТП на юге Египта.

По меньшей мере 18 человек погибли во вторник вечером в результате ДТП на юге Египта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Akhbar El-Yom.

По поступающей информации, на трассе Асьют - Красное море произошло столкновение машины с бензовозом. Водитель следовавшего из Каира в Сохаг автобуса в темноте не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости влетел в него.

В результате удара произошло возгорание машин, автобус выгорел полностью. На место происшествия немедленно выехал губернатор провинции Асьют, который лично руководил спасательными работами. Для транспортировки пострадавших в больницы были задействованы более 30 машин скорой помощи. Из-за автокатастрофы было блокировано движение на междугородной автотрассе, автомобили перенаправляли по другим дорогам.