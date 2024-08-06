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На юге Эфиопии при сходе оползня погибли 11 человек

На юге Эфиопии при сходе оползня погибли 11 человек В Эфиопии в результате схода оползня в Тепа Кебеле (округ Каво Коиша) погибли 11 человек.
Другие страны
6 августа 2024 г. 01:10
На юге Эфиопии при сходе оползня погибли 11 человек

В Эфиопии в результате схода оползня в Тепа Кебеле (округ Каво Коиша) погибли 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал EBC.

Отмечается, что в настоящее время ведутся спасательные работы по эвакуации людей из зоны бедствия.

Управление по связям с общественностью местного правительства сообщило, что в настоящее время найдены тела 11 человек, но число погибших, вероятно, возрастет.

В Эфиопии в настоящее время разгар сезона дождей, который начался в июле и, как ожидается, продлится до середины сентября. Постоянные дожди иногда вызывают оползни в некоторых частях восточноафриканской страны.

Ранее 22 июля не менее 257 человек погибли при сходе оползня в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии. В стране был объявлен трехдневный траур.

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