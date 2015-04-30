На юге Чили вновь начал извержение вулкан Кальбуко

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Третье за неделю извержение произошло в четверг на чилийском вулкане Кальбуко, в районе вулкана введен красный - высший - уровень опасности, сообщает Национальная служба геологии и горного дела Чили, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

По решению властей, из 20-км зоны вокруг вулкана проведена эвакуация населения. Ранее зону уже покинули 6 тыс. человек.

Во время первых двух извержений вулкан выбросил в воздух 210 млн. кубометров пепла.

По мнению экспертов, сейсмическая активность вулкана Кальбуко может длиться на протяжении нескольких недель.