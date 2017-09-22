На юге Чили подожгли четвертую за сутки церковь

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Всего за сутки в регионе Арауканиа на юге Чили неизвестные подожгли четыре церкви.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, правоохранительные органы проводят проверки по данным фактам.

По данным журналистов, последним сгорел протестантский храм, расположенный в коммуне Эрсилья. Огонь также уничтожил пристройку, в которой хранились музыкальные инструменты.

Злоумышленников, совершивших поджог, пока не нашли. Главной зацепкой для правоохранителей стало то, что на месте происшествия были найдены листовки с лозунгами в поддержку находящихся под стражей индейцев мапуче.