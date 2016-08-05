​На юге Чили неизвестные подожгли католическую церковь

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные подожгли католическую церковь в коммуне Эрсилья на юге Чили.

Как передает Report, об этом сообщило на своем сайте радио Biobio.

По его данным, на месте происшествия был найден плакат с лозунгом радикальных группировок индейцев мапуче. Представители этого коренного народа Чили требуют вернуть им земли их предков.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

С начала 2016 года в Чили были сожжены 16 католических и протестантских храмов. В ряде случаев обстоятельства указывали на индейцев мапуче.