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    ​На юге Чили неизвестные подожгли католическую церковь

    На месте происшествия был найден плакат с лозунгом радикальных группировок индейцев мапуче

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные подожгли католическую церковь в коммуне Эрсилья на юге Чили.

    Как передает Report, об этом сообщило на своем сайте радио Biobio.

    По его данным, на месте происшествия был найден плакат с лозунгом радикальных группировок индейцев мапуче. Представители этого коренного народа Чили требуют вернуть им земли их предков.

    О пострадавших в результате инцидента не сообщается. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

    С начала 2016 года в Чили были сожжены 16 католических и протестантских храмов. В ряде случаев обстоятельства указывали на индейцев мапуче.

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