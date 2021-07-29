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На юге Бразилии выпал снег

На юге Бразилии выпал снег Волна холода достигла Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег.
Другие страны
29 июля 2021 г. 14:06
На юге Бразилии выпал снег

Волна холода достигла Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал G1.

Как сообщают СМИ, в среду снег выпал как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град. Согласно видео, размещенным в социальных сетях, местные жители поспешили на улицу, чтобы впервые в этом году поиграть в снежки и слепить снеговиков.

Согласно метеорологам, понижение температур и осадки в виде снега прогнозируются в Бразилии и в ближайшие дни. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.

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