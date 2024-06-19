На юге Бангладеш по меньшей мере девять человек погибли из-за оползня

По меньшей мере девять человек погибли в результате оползней, вызванных проливным дождем в лагере беженцев-рохинджа в Кокс-Базаре на юге страны.

По меньшей мере девять человек погибли в результате оползней, вызванных проливным дождем в лагере беженцев-рохинджа в Кокс-Базаре на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил изданию The Daily Star комиссар по оказанию помощи беженцам и вопросам репатриации Мохаммад Самсуддуза.

"Обнаружено девять тел", - сказал он, добавив, что идет эвакуация рохинджа, живущих в опасных районах.

Проливные дожди вызвали оползни и наводнения в разных регионах Бангладеш. Сильнейшее наводнение наблюдается в северо-восточной части страны на территории Силхетского и Сунамганджского районов.

По данным администрации Силхетского района, затоплено 864 населенных пункта, около 370 тыс. человек оказались в затруднительном положении. По меньшей мере 4 тыс. человек были вынуждены переехать во временные убежища, открытые местными властями.