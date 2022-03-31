На юге Австралии разбился вертолет с четырьмя пассажирами на борту

Вертолет с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение на южном побережье Австралии в четверг.

Вертолет с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение на южном побережье Австралии в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Виктория.

Операция по поиску выживших продолжается, однако она существенно затруднена из-за низкой облачности и сложных погодных условий.

По данным полиции, небольшой вертолет с несколькими пассажирами на борту пропал во время полета у горы Диссапойнтмент, в 80 километрах к северу от Мельбурна, в 09:30 по местному времени. "Место крушения было обнаружено <...> через несколько часов после крушения. Мы полагаем, что на борту были пять человек: один пилот и четыре пассажира", - указали в полиции, отметив, что судьба людей остается неизвестной, поскольку спасатели не могут добраться до места крушения по земле или посадить поблизости вертолет из-за густых зарослей деревьев и кустарника.

В Австралийском бюро безопасности на транспорте заявили, что осведомлены об инциденте и проводят проверку его обстоятельств.