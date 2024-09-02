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На юге Австралии более 200 тыс. домов остались без электричества из-за шторма

На юге Австралии более 200 тыс. домов остались без электричества из-за шторма Свыше 200 тыс. домов на юго-востоке Австралии остались без воды и электричества из-за штормового ветра и ливней.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 08:37
На юге Австралии более 200 тыс. домов остались без электричества из-за шторма

Свыше 200 тыс. домов на юго-востоке Австралии остались без воды и электричества из-за штормового ветра и ливней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили аварийные службы штатов Виктория и Тасмания.

Согласно информации, более 180 тыс. домов в Виктории и около 40 тыс. домохозяйств и предприятий на острове Тасмания остались без воды и электричества из-за обрушившихся на южное побережье Австралии штормов и ураганного ветра. Для жителей этих двух регионов выпущены уведомления о подготовке к эвакуации. Не работают общеобразовательные школы и детские сады, в части районов прекращено движение железнодорожного транспорта.

За минувшую ночь аварийные службы Виктории и Тасмании приняли более 3 тыс. звонков с просьбами о помощи. В большинстве случаев они были связаны с упавшими деревьями и обрывами линий электропередачи

Свыше 650 зданий, в основном хозяйственных, были повреждены паводковыми водами и ветром.

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