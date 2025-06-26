О нас

На юге Англии при падении автобуса в реку пострадали 17 человек

На юге Англии при падении автобуса в реку пострадали 17 человек Семнадцать человек пострадали в результате падения двухэтажного автобуса в реку Ичен в городе Истли (графство Хэмпшир) на юге Англии.
Другие страны
26 июня 2025 г. 17:32
На юге Англии при падении автобуса в реку пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате падения двухэтажного автобуса в реку Ичен в городе Истли (графство Хэмпшир) на юге Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Все пассажиры были вытащены из автобуса. Три пациента были госпитализированы. Около 14 человек с меньшими травмами была оказана помощь на месте, - заявил представитель экстренной службы. - Мы отправили несколько бригад на место инцидента, включая пять машин скорой помощи, два вертолета и группы особого реагирования".

По информации вещательной корпорации Би-би-си, автобус перевозил учащихся старших классов местной школы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi