На юге Англии при падении автобуса в реку пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате падения двухэтажного автобуса в реку Ичен в городе Истли (графство Хэмпшир) на юге Англии.

Семнадцать человек пострадали в результате падения двухэтажного автобуса в реку Ичен в городе Истли (графство Хэмпшир) на юге Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Все пассажиры были вытащены из автобуса. Три пациента были госпитализированы. Около 14 человек с меньшими травмами была оказана помощь на месте, - заявил представитель экстренной службы. - Мы отправили несколько бригад на место инцидента, включая пять машин скорой помощи, два вертолета и группы особого реагирования".

По информации вещательной корпорации Би-би-си, автобус перевозил учащихся старших классов местной школы.