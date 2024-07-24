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На юге Англии британский военнослужащий пострадал из-за нападения с ножом

На юге Англии британский военнослужащий пострадал из-за нападения с ножом Военнослужащий британской армии получил серьезные ранения в результате нападения с ножом со стороны неизвестного.
Другие страны
24 июля 2024 г. 11:51
На юге Англии британский военнослужащий пострадал из-за нападения с ножом

Военнослужащий британской армии получил серьезные ранения в результате нападения с ножом со стороны неизвестного.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 июля рядом с учебным центром инженерных войск в городе Чатем в графстве Кент на юге Англии. В настоящее время неизвестно, был ли пострадавший, который старше 40 лет, в военной форме.

По следам инцидента был задержан 24-летний мужчина. Глава Минобороны Великобритании Джон Хили назвал шокирующим произошедшее и пожелал раненому военнослужащему скорейшего выздоровления.

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