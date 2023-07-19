На юге Алжира в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек

По меньшей мере 34 человека погибли, еще 12 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в алжирской провинции Таманрассет, расположенной на юге страны.

По меньшей мере 34 человека погибли, еще 12 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в алжирской провинции Таманрассет, расположенной на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила спасательная служба Алжира на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, внедорожник и автобус столкнулись в 04:15 по местному времени на автостраде к северо-западу от административного центра провинции, города Таманрассет.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим. Причины ДТП выясняются.