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На юге Алжира в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек

На юге Алжира в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек По меньшей мере 34 человека погибли, еще 12 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в алжирской провинции Таманрассет, расположенной на юге страны.
Другие страны
19 июля 2023 г. 11:58
На юге Алжира в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек

По меньшей мере 34 человека погибли, еще 12 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в алжирской провинции Таманрассет, расположенной на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила спасательная служба Алжира на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, внедорожник и автобус столкнулись в 04:15 по местному времени на автостраде к северо-западу от административного центра провинции, города Таманрассет.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим. Причины ДТП выясняются.

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Версия на английском языке At least 34 killed in road accident in Algeria
Версия на азербайджанском языке Əlcəzairdə yol qəzası olub, 34 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

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