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На юге Афганистана зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

На юге Афганистана зафиксировали вспышку неизвестного заболевания Вспышка неизвестного заболевания унесла жизни двух детей в провинции Забуль, расположенной на юге страны.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 19:37
На юге Афганистана зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

Вспышка неизвестного заболевания унесла жизни двух детей в провинции Забуль, расположенной на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал TOLO news со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения, учрежденного правительством пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан".

По его словам, за сутки в районе Шаджой, расположенном на востоке провинции, заразились не менее 80 человек, двое детей умерли. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется. В качестве основных симптомов инфекции медики называют сильную лихорадку и кровотечение изо рта и носа.

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