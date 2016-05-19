​На юге Афганистана полицейский расстрелял восьмерых сослуживцев

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Афганский полицейский расстрелял восьмерых сослуживцев, после чего угнал автомобиль и скрылся.

Как сообщает Report со ссылкой на Khaama Press, инцидент произошел на посту полиции в южной провинции Забуль в среду ночью.

Сотрудник в сфере безопасности подтвердил, что полицейский совершил нападение, заручившись поддержкой еще двоих, которые, очевидно, ранее проникли на пост под видом посетителей.

Нападавшему и его пособникам удалось скрыться с места преступления, их разыскивают. Ведется расследование.