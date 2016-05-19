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    ​На юге Афганистана полицейский расстрелял восьмерых сослуживцев

    Нападавшему и его пособникам удалось скрыться с места преступления, их разыскивают

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Афганский полицейский расстрелял восьмерых сослуживцев, после чего угнал автомобиль и скрылся.

    Как сообщает Report со ссылкой на Khaama Press, инцидент произошел на посту полиции в южной провинции Забуль в среду ночью. 

    Сотрудник в сфере безопасности подтвердил, что полицейский совершил нападение, заручившись поддержкой еще двоих, которые, очевидно, ранее проникли на пост под видом посетителей.

    Нападавшему и его пособникам удалось скрыться с места преступления, их разыскивают. Ведется расследование.

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