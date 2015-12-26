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    ​На японской АЭС при загрузке топлива произошел сбой

    Во время операции по загрузке топлива контейнер, предназначенный для его транспортировки, задел отработавшие топливные стержни

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ На третьем реакторе японской АЭС "Такахама" (префектура Фукуи) во время загрузки ядерного топлива произошел сбой.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила компания-оператор Kansai Electric Power (KEPCO).

    По ее данным, во время операции по загрузке топлива контейнер, предназначенный для его транспортировки, задел отработавшие топливные стержни. В результате этого сработала аварийная сигнализация, и работы были приостановлены на шесть часов. KEPCO уточняет, что топливные стержни не были повреждены, утечки радиации также не зафиксированы.

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