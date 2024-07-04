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На Ямайке объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Берил"

На Ямайке объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Берил" Премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс объявил об эвакуации жителей, проживающих в районах, на которые, согласно прогнозам, вскоре обрушится ураган "Берил".
Другие страны
4 июля 2024 г. 02:18
На Ямайке объявили эвакуацию из-за приближения урагана Берил

Премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс объявил об эвакуации жителей, проживающих в районах, на которые, согласно прогнозам, вскоре обрушится ураган "Берил".

Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении, размещенном в соцсети X.

"Приказ об эвакуации действует в районах, подверженных наводнениям, оползням или находящихся у моря, оврагов или водных артерий. Мы призываем всех ямайцев следовать уведомлениям об эвакуации", - сказал он.

"Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане, ранее ослаб с пятой, максимальной, категории по шкале Саффира - Симпсона, до четвертой. Он продолжает движение в сторону Ямайки.

Жертвами стихии в восточной части Карибского бассейна стали семь человек. Три человека погибли в Гранаде, один - в Сент-Винсенте, трое - в Венесуэле.

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