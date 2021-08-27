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На взорвавшемся складе в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила

На взорвавшемся складе в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила Более 500 тонн тротила хранилось на складе боеприпасов на юге Казахстана, где произошли взрывы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
Другие страны
27 августа 2021 г. 09:22
На взорвавшемся складе в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила

Более 500 тонн тротила хранилось на складе боеприпасов на юге Казахстана, где произошли взрывы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов.

В министерстве обороны Казахатана не исключили версию поджога на складе с боеприпасами.

По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы.

По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается.

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