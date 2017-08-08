 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На выезде из Шарм-эш-Шейха перевернулся автобус с туристами

    Все пассажиры автобуса были гражданами Египта

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Двадцать шесть человек получили различные травмы в результате ДТП с автобусом на выезде из курортного города Шарм-эш-Шейх.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал "Аль-Ахрам".

    По данным издания, авария произошла в двух километрах от главного выезда из туристического города. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на одном из поворотов, транспортное средство, принадлежащее одному из отелей курорта, перевернулось.

    Все пассажиры автобуса были гражданами Египта. Они доставлены в клинику Шарм-эш-Шейха.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi