На выборы президента Украины пришли более половины избирателей - ОБНОВЛЕНО

Явка во втором туре выборов президента Украины на 20:00 (GMT +3) составила 57,55%.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки протоколов в 3 округах.

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Явка на выборах президента Украины по состоянию на 17:00 (GMT +4) составила 49,3%.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает в воскресенье, 21 апреля, гражданская сеть "Опора".

"Согласно данным наблюдателей "Опоры", явка на выборах по состоянию на 16:00 (GMT +3) составляет 49,3% с погрешностью 0,7%", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

При этом гражданская сеть напомнила, что явка на 17:00 во время первого тура выборов составила 24%.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. В нём принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.