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На выборах в Словакии побеждает кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини

На выборах в Словакии побеждает кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини Петер Пеллегрини, председатель парламента Словакии и выдвиженец от словацкой партии "Глас", которая входит в правящую коалицию, лидирует на выборах президента страны, которые состоялись в субботу.
Другие страны
24 марта 2024 г. 02:50
На выборах в Словакии побеждает кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини, председатель парламента Словакии и выдвиженец от словацкой партии "Глас", которая входит в правящую коалицию, лидирует на выборах президента страны, которые состоялись в субботу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют первоначальные данные статистического управления Словакии, которые приводят местные СМИ.

Согласно им, Пеллегрини поддерживают 44,85% избирателей. Его основной соперник, бывший глава словацкого МИД Иван Корчок, получает 25,64% голосов.

В случае, если никто из фаворитов не наберет более 50% голосов избирателей в первом туре, страну ждет второй тур, который состоится 6 апреля.

Согласно данным статистического управления, право голоса на выборах в субботу имели более 4,33 млн человек, для которых были открыты 5,9 тыс. избирательных участков.

Президента Словакии избирают всеобщим голосованием сроком на пять лет.

На президентское кресло претендовали девять кандидатов. Первая женщина-президент в истории Словакии Зузана Чапутова, которая занимала этот пост с 2019 года, решила отказаться от участия в нынешних выборах.

Окончательные результаты должны стать известны 24 марта после утверждения государственной комиссией по выборам и контролю за финансированием политических партий.

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