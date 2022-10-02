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На выборах в Сейм Латвии победила партия премьер-министра "Новое единство"

На выборах в Сейм Латвии победила партия премьер-министра "Новое единство" Партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша одержала победу на состоявшихся в субботу очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент).
Другие страны
2 октября 2022 г. 10:17
На выборах в Сейм Латвии победила партия премьер-министра Новое единство

Партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша одержала победу на состоявшихся очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент).

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, в режиме реального времени размещаемые на сайте ЦИК.

После учета голосов с 1 000 из 1 055 участков эта правоцентристская политическая сила получает 18,84% голосов и 23 депутатских мандата из 100. Однако такой успех не позволяет ей осуществлять правление в одиночку. Для формирования большинства придется вступать в коалицию. На втором месте с 12,75% голосов и 16 депутатскими мандами находится партия "Союз "зеленых" и крестьян", на третьем - Национальное объединение "Все для Латвии!" (10,98%, 13 мест). Почти такой же результат (9,29%, 13 мандатов) у политического блока "Объединенный список - Латвийская "зеленая" партия", "Латвийского объединения регионов", Лиепайской партии.

В парламент, вероятно, пройдут кандидаты восьми списков партий и объединений. Для попадания в Сейм необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Seyminə keçirilən seçkilərdə Baş nazirin partiyası qalib gəlib

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