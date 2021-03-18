О нас
Report Georgia
Аудио новости

На выборах в Нидерландах побеждает правящая партия

На выборах в Нидерландах побеждает правящая партия На парламентских выборах в Нидерландах, по данным экзитпола, победу одерживает правоцентристская Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте
Другие страны
18 марта 2021 г. 05:35
На выборах в Нидерландах побеждает правящая партия
Марк Рютте

На парламентских выборах в Нидерландах, по данным экзитпола, победу одерживает правоцентристская Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, НПСД может рассчитывать на 35 из 150 мест в законодательном органе, что на два больше по сравнению с результатами 2017 года.

Второе место - у социал-либеральной партии "Демократы-66", которая получает 27 депутатских мандатов. В опросах, проводимых перед выборами, партии предрекали третье место, но тройку лидеров замкнула ультраправая Партия свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом. Эта политическая сила, наоборот, лишилась ряда сторонников и теряет три депутатских мандата.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Exir poll”: Niderlanda parlament seçkilərində hakim partiya qalib olub

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi