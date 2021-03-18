На выборах в Нидерландах побеждает правящая партия

На парламентских выборах в Нидерландах, по данным экзитпола, победу одерживает правоцентристская Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте

На парламентских выборах в Нидерландах, по данным экзитпола, победу одерживает правоцентристская Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, НПСД может рассчитывать на 35 из 150 мест в законодательном органе, что на два больше по сравнению с результатами 2017 года.

Второе место - у социал-либеральной партии "Демократы-66", которая получает 27 депутатских мандатов. В опросах, проводимых перед выборами, партии предрекали третье место, но тройку лидеров замкнула ультраправая Партия свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом. Эта политическая сила, наоборот, лишилась ряда сторонников и теряет три депутатских мандата.