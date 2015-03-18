На выборах в Израиле лидирует партия "Ликуд"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Подсчет голосов на выборах в Кнессет 20-го созыва, прошедших 17 марта, приближается к завершению. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, согласно данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета более 95% голосов лидирует партия "Ликуд", которую поддержали 23,27% голосовавших. "Сионистскому лагерю" свои голоса отдали 18,73% избирателей. Объединенный список арабских партий набирает 10,98% голосов, "Еш Атид" – 8,78%, "Кулану" – 7,41%, "Байт Иегуди" – 6,41%, ШАС – 5,80%, НДИ – 5,17%, "Яадут а-Тора" – 5,16%, МЕРЕЦ – 3,89%.

Партии "Яхад", набирающей 2,98% голосов, пока не удается преодолеть электоральный барьер, составляющий 3,25%. Остальные партии, принимавшие участие в выборах, в Кнессет не проходят.

Таким образом, по предварительным результатам выборов, в Кнессете 20-го созыва "Ликуд" получает 29 депутатских мандатов, "Сионистский лагерь" – 24, Объединенный список арабских партий – 14, "Еш Атид" – 11, "Кулану" – 10, "Байт Иегуди" – 8, ШАС – 7, "Яадут а-Тора" – 7, НДИ – 6, МЕРЕЦ – 4.