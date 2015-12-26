На выборах в Иране зарегистрировано рекордное число кандидатов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Рекордное число кандидатов, около 12 тысяч, зарегистрировались для участия в предстоящих парламентских выборах в Иране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Более 12 тысяч претендентов зарегистрировались, чтобы бороться на парламентских выборах", - говорится в субботнем сообщении телеканала Press TV, который освещает предвыборную гонку в меджлис (парламент) страны.

"Женщины составляют 11% от тех, кто зарегистрировался", - отмечает телеканал.

Выборы в законодательный орган Ирана намечены на 26 февраля 2016 года. В новом парламенте будут 290 депутатов, которые будут осуществлять свои полномочия четыре года.