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На выборах в Индии проголосовало рекордные 642 млн человек

На выборах в Индии проголосовало рекордные 642 млн человек На всеобщих парламентских выборах в Индии проголосовало 642 млн избирателей, это мировой рекорд всеобщих парламентских выборов.
Другие страны
3 июня 2024 г. 13:34
На выборах в Индии проголосовало рекордные 642 млн человек

На всеобщих парламентских выборах в Индии проголосовало 642 млн избирателей, это мировой рекорд всеобщих парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава избирательной комиссии страны Раджив Кумар.

"Индия установила мировой рекорд: в выборах в Лок Сабху [нижнюю палату парламента] в этом году приняли участие 642 млн избирателей, включая 312 млн женщин", - сказал он.

По его данным, 15 млн сотрудников избирательных комиссий и служб безопасности были задействованы в "крупнейшей в мире избирательной кампании".

По оценке главы ЦИК, на выборах в республике проголосовало в полтора раза больше людей, чем в государствах "семерки", и в два с половиной раза больше людей, чем во всех 27 странах ЕС. "В этом заключается невероятная сила избирателей Индии", - отметил Кумар.

Выборы в Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня. Борьба шла за 543 места в нижней палате парламента (Лок Сабха, Народная палата). Официально было зарегистрировано 968 млн избирателей. Итоги 12 экзитполов, объявленные 1 июня, указывают, что Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией останется у власти. Нарендра Моди таким образом сможет занять пост главы правительства на третий срок подряд, повторив рекорд первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру.

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