На выборах в Индии побеждает Иосиф Сталин

Индийский политик названный в честь Иосифа Сталин побеждает на выборах в одном из штатов Индии

Индийский политик, названный в честь Иосифа Сталина, побеждает на выборах в одном из штатов Индии.

Как передает Report со ссылкой на AFP, экзит-поллы показали, что партия Сталина "Дравида Муннетра Кажагам" (DMK) выиграла выборы в штате Тамил Наду на юге Индии с большим отрывом.

Родившийся всего за несколько дней до смерти своего тезки в 1953 году, индийский Сталин - убежденный демократ - признал в интервью газете 2019 года, что его имя вызвало некоторые неловкие моменты в России. "Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали глазеть на меня", - сказал он Times of India. "Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня пустили", - сказал он о поездке 1989 года.