На выборах в Хорватии побеждает действующий президент Миланович

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович по данным со 100% участков побеждает с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац.

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович по данным со 100% участков побеждает с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).

Согласно данным со 100% участков на официальном сайте ГИК, Миланович получил 1 122 859 голосов, Приморац от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) – 380 752 голоса, процентное соотношение не указано. Явка составила 44,18%.

Миланович возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) страны, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией.

Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.

Волеизъявление в воскресенье проходило с 07.00 до 19.00 на более чем 6,7 тыс. участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладали 3 769 598 человек. ГИК аккредитовала 14,6 тыс. хорватских и иностранных наблюдателей.