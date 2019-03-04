На выборах в Эстонии победила оппозиция

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Пять партий прошли по итогам выборов в парламент Эстонии, оппозиционная праволиберальная Реформистская партия получила треть мандатов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные эстонской избирательной комиссии.

По предварительным данным, Реформистская партия набирала 28,8 % голосов и получила таким образом 34 из 101 места в парламенте. Центристская партия набрала 23% голосов (26 мест), Консервативная народная партия — 17,8% (19 мест), партия Isamaa — 11,4% (12 мест), Социал-демократическая партия — 9,8% (десять мест).

Парламентские выборы в Эстонии проходили в воскресенье, 3 марта. Чтобы попасть в парламент, партиям было необходимо преодолеть порог в 5% голосов.