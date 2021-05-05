На выборах в Ассамблею Мадрида побеждает правящая партия

Правая Народная партия побеждает на региональных выборах в сообществе Мадрид, состоявшихся во вторник, и может сохранить власть при поддержке крайне правой партии VOX.

Правая Народная партия побеждает на региональных выборах в сообществе Мадрид, состоявшихся во вторник, и может сохранить власть при поддержке крайне правой партии VOX.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом свидетельствуют результаты голосования после подсчета более 50% бюллетеней.

Согласно предварительным данным, правящая Народная партия во главе с нынешней главой правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, может получить 63 мандата из 136 (43% голосов). Крайне правая VOX - 13 мандатов (9%). Таким образом этим двум правым партиям удается преодолеть планку в 69 мандатов (абсолютное большинство). В случае достижения договоренности о формировании коалиции крайне правые впервые могут войти в правительство автономного сообщества в Испании.

НП руководит сообществом Мадрид уже 26 лет и на этот раз левому блоку вновь не удалось обойти их на выборах. Социалистическая рабочая партия пока может рассчитывать на 26 мандатов (18%). Más Madrid – на 24 (17%), Podemos во главе с Пабло Иглесиасом, который ради этих выборов отказался от поста вице-премьера, - 10 (7,5%).

Центристская партия "Граждане", входившая в правительственную коалицию с НП, остается без мандатов.

Напомним, что досрочные выборы в Ассамблею Мадрида состоялись во вторник. По итогам выборов будут избраны 136 депутатов Ассамблеи Мадрида, которая сформирует правительство столичного региона.